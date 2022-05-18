Силуанов заявил о намерении платить по госдолгу в рублях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Россия не собирается объявлять дефолт по долгу и сможет заплатить в рублях в случае закрытия западных структур. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на просветительском марафоне "Новые горизонты".
"Никакие дефолты объявлять мы не собираемся, у нас деньги есть. Если только западные страны не сделают так, что для нас будет закрыта западная инфраструктура. <...> 26-го скажут: "Нет у вас такого права", а потом скажут: "Вот видите, Россия не рассчиталась по долгам. Будем рассчитываться в рублях, значит, деньги у нас есть", – цитирует главу Минфина "Интерфакс".
Силуанов уточнил, что 25 мая у РФ заканчивается лицензия на право расчета по внешним долгам. Однако лицензия уже была дана, кроме того, было и дано право рассчитываться по долгам.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на документы Минфина РФ заявила, что Россия снова столкнется с риском технического дефолта 27 мая. В этот день РФ должна заплатить купон по еврооблигациям "Россия-2026" на сумму 71,25 миллиона долларов, а также совершить платеж по еврооблигациям "Россия-2036" на сумму 26,5 миллиона евро.
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