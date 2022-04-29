Минфин РФ исполнил обязательства по евробондам в долларах

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Минфин РФ исполнил обязательства по двум выпускам суверенных еврооблигаций в долларах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Выплата купонного дохода и погашение евробондов "Россия-2022" на 564,8 миллиона долларов, а также купонного дохода по евробондам "Россия-2042" на 84,4 миллиона были доведены до платежного агента – лондонского Citibank. Таким образом, Россия исполняет обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией.

Ранее CNN опубликовало на своем сайте статью о том, что Россия якобы объявила дефолт. В издании обратили внимание на тот факт, что Минфин РФ осуществил обязательства по суверенным еврооблигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042" в рублях, а также на понижение агентством S&P кредитных рейтингов РФ до SD (выборочный дефолт).

В Минфине опровергли объявление Россией дефолта по евробондам и переадресовали претензии кредиторов по поводу выплат в рублях властям их государств, которые незаконно создали препятствия для должного исполнения Россией своих обязательств. Там пояснили, что финансовые организации США заблокировали осуществление выплат в валюте, из-за чего России, чтобы защитить права инвесторов, пришлось зарезервировать соответствующий объем средств в рублях в российском депозитарии.