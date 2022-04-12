Минфин и Минэкономразвития оценят снижение ВВП в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минфин и Минэкономразвития уточняют прогноз по ВВП России на 2022 год, по его итогам снижение показателя может превысить 10%, заявил руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин ТАСС.

"Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают снижение ВВП в этом году. Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение", – отметил Кудрин в ходе выступления в Совфеде.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России нет причин для возникновения дефолта, но есть потенциал для выполнения всех обязательств. По его словам, в стране может быть только "рукотворный дефолт", но объективных причин для этого нет.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что показания инфляции в 2022 и 2023 годах могут оказаться выше, чем предполагалось ранее, ВВП в ближайшие кварталы снизится. При этом она добавила, что ЦБ не допустит раскручивания инфляционной спирали.

