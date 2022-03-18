ЦБ не допустит закручивания инфляционной спирали в РФ

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Показатели инфляции в 2022 и 2023 годах могут оказаться выше, чем предполагалось ранее, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Инфляция в этом году и скорее в следующем будет выше прежних оценок... Какое-то время инфляция будет оставаться повышенной, но раскручивания инфляционной спирали мы не допустим", – заявила Набиуллина.
По ее словам, точные цифры прогноза по инфляции в настоящее время назвать сложно.
Также Набиуллина отметила, что ускорение инфляции в России обусловлено ажиотажным спросом в сегменте непродовольственных товаров. По ее словам, он возник в конце февраля и существенно снизился во вторую неделю марта. Кроме того, наблюдается высокий спрос в сегменте продуктов длительного хранения, в который входит сахар, крупа, макароны и мука.
"Большая часть таких товаров производится в России из отечественного сырья. Запасов этих продуктов достаточно, их производство продолжается. По мере охлаждения ажиотажного спроса их ценовая динамика нормализуется, цены на отдельные товары могут даже снизиться", – пояснила Набиуллина.
Ранее Минэкономразвития сообщило, что годовая инфляция в России с 26 февраля по 4 марта ускорилась на 2,22% и составила 10,42%. В ведомстве отметили, что рост инфляции оказался обусловлен повышением цен на непродовольственные товары. Наиболее всего оно затронуло легковые автомобили, а также электро- и бытовые приборы.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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