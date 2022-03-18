Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 20%

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых. Соответствующее решение принял совет директоров ЦБ в пятницу, 18 марта.
"На фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен", – говорится в сообщении на сайте регулятора.
Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году, говорится в сообщении.
Уточняется, что далее решения по ключевой ставке будут принимать, исходя из фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития ситуации в экономике, а также рисков и реакций на финансовом рынке.
28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. В ЦБ уверены, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков.
15 марта Центробанк приостановил покупку золота у банков для удовлетворения спроса со стороны россиян.
До этого Банк России ввел временный порядок операций с наличкой. С 9 марта по 9 сентября текущего года все деньги клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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