ЦБ РФ с 15 марта приостанавливает покупку золота у банков

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ЦБ России приостанавливает покупку золота у банков со вторника, 15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка в официальном телеграм-аккаунте.

Решение принято для удовлетворения спроса со стороны граждан.

"В настоящее время возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций", – объяснили в ЦБ.

Ранее Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. С 9 марта по 9 сентября 2022 года все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада. В свою очередь, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Также ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Новые правила будут действовать с 10 марта по 10 сентября. Юридические лица – резиденты и индивидуальные предприниматели – резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах 5 тысяч долларов США и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.