Данные более ста тысяч карт российских банков слили в даркнет – СМИ

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Данные более чем ста тысяч карт клиентов российских банков оказались слиты в даркнет, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.
Как рассказал изданию основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян, в последние несколько дней было зафиксировано как минимум одно предложение о продаже записей российских банковских карт.
"Продавал его на форуме некий англоязычный пользователь, но объявление было удалено, так как на форуме запрещена "работа по RU", – рассказал Оганесян.
В свою очередь, управляющий RTM Group Евгений Царев сообщил, что утечки начались еще 26 февраля. Тогда, по его словам, злоумышленники пытались массово украсть деньги даже с карт, которые были заблокированы.
"Возникает ощущение, что преступники резко активизировались, как и рядовые граждане, срочно пытаясь монетизировать базы, которые появились у них гораздо раньше", – отметил Царев.
По словам руководителя группы анализа угрозы информационной безопасности Positive Technologie Вадима Соловьева, появившиеся в даркнете данные в целом не представляют угрозы в связи с тем, что злоумышленники получают только информацию о банке, выпустившем карту, и ФИО ее держателя. Однако мошенники могут использовать эти данные для совершения ложных звонков от имени call-центра банка или рассылать персонализированную рекламу, отметил специалист.
Ранее сообщалось, что злоумышленники начали использовать новые мошеннические схемы из-за отключения ряда банков РФ от системы SWIFT. Например, предлагают купить валюту, "защитить" вклады или инвестиции, перевести сбережения на "безопасный" счет.
2 марта Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT семь российских банков. Ограничительная мера затронула кредитные организации ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
Поводом для обострения ситуации стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
В России на фоне санкций Европы и США участились случаи мошенничества
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