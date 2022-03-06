Москвичей предупредили о мошенниках в сфере коммунальных услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сотрудники коммунальных служб не могут прийти в квартиру к москвичам без предупреждения, за исключением аварийных ситуаций, а если визит оказался внезапным, то скорее всего это мошенники. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Сотрудники коммунальных служб никогда не приходят без предупреждения, за исключением аварийных ситуаций. Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда согласовывается. Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой – это мошенники", – приводятся в материале слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Заммэра подчеркнул, что чаще всего злоумышленники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают заменить счетчики, проверить газовые плиты или продать дорогостоящее оборудование.
В материале отмечается, что в праздничные дни городские службы не планируют поквартирных обходов, кроме выездов на экстренные вызовы.
Информация о плановых проверках заранее размещается на информационных стендах в подъездах и на сайтах инженерных компаний.
Ранее эксперт Алексей Сизов рассказал, как обезопасить себя от гипноза мошенников. По его словам, жертвы злоумышленников часто жалуются, что выполняли команды преступников, находясь как будто в тумане. Специалист пояснил, что жулики используют метод нейролингвистического программирования. Схожими технологиями пользуются уличные гадалки.
Участились случаи мошенничества на фоне антироссийских санкций
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