Эксперт предупредил о схеме кражи денег с помощью QR-кодов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Система создания QR-кодов для снятия наличных денег набирает популярность у мошенников. О новых схемах кражи средств "Газете.ру" рассказал управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.
"Это удобно и экономит время, но оставляет риск стать жертвой мошенников. Они могут украсть код непосредственно в банке либо перехватить его, если устройство (телефон или компьютер) владельца счета или получателя заражены вирусными программами", – отметил специалист.
Для борьбы с мошенниками банки ограничивают срок действия QR-кода и оповещают клиента о проводимой операции, а также вводят дневные лимиты на вывод денег.
Между тем опасность чаще всего возникает из-за действий самого клиента, сообщающего секретные сведения третьим лицам. Для защиты сбережений, по словам Самойленко, важно не отсылать коды незнакомцам и внимательно проверять смартфоны на наличие сторонних программ.
Система QR-кода позволяет обналичить деньги с карты другого человека в банкомате. Код генерируется в мобильном приложении: владелец карты указывает сумму, которую необходимо снять, и отсылает код своему доверенному лицу.
Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с почтовыми посылками. Мошенники находят адрес и имя потенциальной жертвы и отправляют ей посылку с оплатой после получения. Когда люди платят деньги, посылка оказывается либо пустой, либо с ненужным содержимым. Чаще всего жертвами такого обмана становятся пожилые люди.
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
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