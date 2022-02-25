Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с почтовыми посылками

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Мошенники начали использовать новую схему обмана, которая связана с почтовыми посылками. Об этом сообщает газета "Известия".

Подобный случай уже произошел с пенсионеркой в Нижнем Тагиле. Мошенники пытались обмануть и семью из Екатеринбурга. Мужчине пришло сообщение, что на почте его ожидает посылка. Он ничего не заказывал и удивился, однако подумал, что заказ сделала его жена.

После оказалось, что супруга тоже ничего не заказывала, но пришла на почту, посчитав, что посылка пришла мужу. С женщины потребовали оплатить наложенный платеж в размере 3 700 рублей. С собой у женщины денег не было, а когда она позвонила мужу, то правда вскрылась.

Мошенники находят адрес и имя потенциальной жертвы и отправляют ей посылку с оплатой после получения. Когда люди платят деньги, посылка оказывается либо пустой, либо с ненужным содержимым. Чаще всего жертвами такого обмана становятся пожилые люди. Иногда отказавшимся забирать посылку людям начинают звонить и давить на них, объясняя тем, что срок хранения подходит к концу.

Юристы рассказали, что получить возврат денег несложно, если заказ был сделан, но покупателя не устроило качество товара или его вид. Совсем иначе дела обстоят, если приходит пустая посылка, когда граждане ничего не заказывали.

Председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин рассказал, что нужно внимательно относиться к случаям, когда на ваше имя приходит письмо или посылка, а вы не помните о заказе. Он рекомендовал проверить отправителя на почте. Если закрались подозрения, то лучше отказаться от получения посылки.

Если же человек оплатил и получил посылку, но она оказалась пустой либо с сомнительным содержимым, предъявить претензии почтовому отделению будет нельзя.

"Почта с точки зрения обязательств перед потребителем выполнила свои обязательства полностью. Кроме того, совершенно очевидно, что если это мошеннический ход, то невозможно будет получить деньги с отправителя, потому что это фактически пустой адрес", – подчеркнул Корягин.

Ранее сообщалось, что в столице неизвестные выманили у женщины 750 тысяч рублей, обещая ей роль в кино. По словам собеседника агентства, 21 февраля в полицию обратилась жительница столицы 1989 года рождения, которая рассказала, что в декабре прошлого года в Шмитовском проезде встретилась с гражданками по имени Инга, Муза и Кира. По устной договоренности она перевела на счет Инги 750 тысяч рублей за обещанную роль в полнометражном фильме.

