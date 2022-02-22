Эксперт рассказал, как не попасться на уловки мошенников перед праздниками

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Перед праздниками, в том числе Днем защитника Отечества, обычно активизируются интернет-мошенники, которые с помощью фишинговых сайтов воруют данные банковских карт. О способах обезопасить себя от обмана в беседе с "Газетой.ру" рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Денис Кувиков.

"Праздничная схема мошенников проста: они создают сайт интернет-магазина, копируя визуально ресурс официальной компании. <...> Затем при помощи почтовой рассылки, соцсетей и поисковых систем они продвигают свои сайты-клоны", – объяснил специалист.

Перейдя на мошеннический сайт, пользователь может как бы оформить покупку и таким образом отдать злоумышленникам свои персональные данные и данные банковской карты. За последний год с подобными фишинговыми атаками столкнулась треть россиян, выяснили в SafeNet.

Чтобы обезопасить себя от обмана, Кувиков рекомендовал прежде всего использовать антивирус – он заблокирует вредоносный сайт еще до того, как он успеет причинить ущерб. По его словам, если сайт вызывает подозрения, то следует проверить написание его доменного имени. Ошибки будут говорить о мошенниках. Также стоит посмотреть дату его создания с помощью сервиса WhoIs. Перед тем как вводить какие-либо данные на сайте, важно убедиться в наличии зеленого замка в адресной строке.

Еще один способ предупредить обман – завести отдельную карту для интернет-покупок и хранить на ней ограниченное количество денежных средств, заключил эксперт.

Ранее руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов рассказал, что телефонные мошенники могут использовать метод нейролингвистического программирования, из-за чего люди неосознанно выполняют их просьбы. Лучший способом избежать обмана в такой ситуации – повесить трубку и проверить сказанную собеседником информацию самостоятельно, объяснил он.

