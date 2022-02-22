Эксперт объяснил, как мошенники гипнотизируют россиян

07:58
Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com
Руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов объяснил, как обезопасить себя от гипноза мошенников. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.
Эксперт сообщил, что жертвы мошенников часто жалуются, что выполняли команды преступников, находясь как будто в тумане. По словам Сизова, пострадавшими от гипноза злоумышленников могут стать люди любой профессии и различного возраста.
Жулики используют метод нейролингвистического программирования. Схожими технологиями пользуются уличные гадалки.
"Это голосовые интонации, подбор фраз и так далее, которые заставляют человека по-другому относиться к словам. Это не гипноз, но все-таки определенное воздействие на психическое состояние человека, в результате чего возникает та самая туманность", – сказал Сизов.
Он подчеркнул, что лучшей защитой от телефонных мошенников является прекращение разговора. После этого можно проверить сказанную собеседником информацию самостоятельно.
"Спросите, кто вам позвонил, из какой организации и по какому вопросу. Запомните эту информацию, положите трубку, а затем перезвоните в ту самую организацию по известным вам номерам", – посоветовал Сизов.
Ранее юрист Иван Соловьев объяснил, что делать в случае, если мошенники получили личную информацию гражданина. Как указал спикер, в первую очередь после случившегося необходимо сменить все коды доступа к счетам и заблокировать банковские карты.
Звонки по подменным номерам из-за границы будут блокировать
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: