Эксперт объяснил, как мошенники гипнотизируют россиян

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Руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов объяснил, как обезопасить себя от гипноза мошенников. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Эксперт сообщил, что жертвы мошенников часто жалуются, что выполняли команды преступников, находясь как будто в тумане. По словам Сизова, пострадавшими от гипноза злоумышленников могут стать люди любой профессии и различного возраста.

Жулики используют метод нейролингвистического программирования. Схожими технологиями пользуются уличные гадалки.

"Это голосовые интонации, подбор фраз и так далее, которые заставляют человека по-другому относиться к словам. Это не гипноз, но все-таки определенное воздействие на психическое состояние человека, в результате чего возникает та самая туманность", – сказал Сизов.

Он подчеркнул, что лучшей защитой от телефонных мошенников является прекращение разговора. После этого можно проверить сказанную собеседником информацию самостоятельно.

"Спросите, кто вам позвонил, из какой организации и по какому вопросу. Запомните эту информацию, положите трубку, а затем перезвоните в ту самую организацию по известным вам номерам", – посоветовал Сизов.

Ранее юрист Иван Соловьев объяснил, что делать в случае, если мошенники получили личную информацию гражданина. Как указал спикер, в первую очередь после случившегося необходимо сменить все коды доступа к счетам и заблокировать банковские карты.