В РФ появился новый вид мошенничества с участием подставных слесарей

Фото: depositphotos/Olegkalina

В России появился новый вид мошенничества с участием подставных слесарей, приезжающих по вызову на ремонт дверного замка, сообщает газета "Известия".

В материале говорится, что псевдомастера ломают конструкцию и требуют десятикратную оплату за услугу, которые они не оказали, либо оказали с нарушениями, а в случае отказа в ход идут угрозы.

"Говорят людям: "мы к тебе вернемся", "чаще оглядывайся", "мы знаем, где ты живешь", "зальем тебе замок клеем". С одной женщины потребовали 30 тысяч, отдала все, что было – около 20 тысяч рублей. Говорит: "Как им откажешь?" – сообщает издание.

Специалисты пояснили, что мошенники действуют группой, пытаются выяснить страхи потенциальных жертв и выставляют потерпевшего или его действия первопричиной конфликта.

Зампредседателя московской коллегии адвокатов "Клишин и партнеры" Андрей Шугаев заявил, что избежать таких ситуаций поможет правильно оформленный договор на бумаге.

"Такими видами договоров, согласно ГК РФ, могут выступать договор подряда, договор трудового поручения, агентский договор и масса других, где необходимо зафиксировать объем выполняемых исполнителем работ, сроки выполнения работ, цену вопроса, ответственность сторон за частичное или полное неисполнение условий такого договора. Когда вместо заключения письменного договора стороны на словах договариваются о порядке и условиях выполнения заказанных работ, жди различных неприятностей. Они могут исходить, кстати, не только от исполнителей, но и от заказчиков", – отметил Шугаев.

Эксперты отмечают, подобные действия подпадают под действие статьи о вымогательстве. В таких случаях нужно обращаться в правоохранительные органы, советуют специалисты.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали лжеюристов, которые обманули около 100 человек. Мошенники звонили гражданам по телефону, предлагая им бесплатные консультации и высококвалифицированное правовое содействие.

Один из потерпевших сообщил оперативникам, что заключил с юридической компанией договор о правовой помощи для получения статуса ветерана труда, увеличения пенсии, а также оформления льгот. Впоследствии он заплатил более 1,3 миллиона рублей, однако работники организации своих обязательств не выполнили.

