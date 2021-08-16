Столичная полиция разоблачила группировку лжеюристов, обманувших около 100 человек

Фото: МВД России

В Москве полицейские задержали лжеюристов, которые обманули около 100 человек, в основном пенсионного возраста. Об этом сообщает МВД столицы.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, один из потерпевших, – пенсионер, сообщил оперативникам, что заключил с юридической компанией договор о правовой помощи для получения статуса ветерана труда, увеличения пенсии, а также оформления льгот. Впоследствии потерпевший заплатил более 1,3 миллиона рублей, однако работники организации своих обязательств не выполнили.

Сотрудникам полиции удалось установить троих подозреваемых. Ими оказались уроженцы ближнего зарубежья. Мошенники звонили гражданам по телефону, предлагая им бесплатные консультации и высококвалифицированное правовое содействие.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

Сейчас двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их соучастнице – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

На данный момент продолжаются следственные действия, направленные на установление соучастников и выявление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее исполняющего обязанности начальника отдела по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало задержали за получение взятки в размере более 1 миллиона рублей. По данным следователей, в июле Розсыпало вступил в сговор с другими сотрудниками таможенного управления, чтобы регулярно получать от предпринимателя взятки за неприятие дополнительных мер по проверке юридического лица при таможенном оформлении.