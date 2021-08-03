Задержан экс-начальник УМВД Камчатки Киселев

09:04
Фото: 41.мвд.рф
Правоохранительные органы задержали ранее отстраненного от должности начальника управления МВД России по Камчатскому краю Михаила Киселева, сообщает ТАСС.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подтвердил задержание и уточнил, что дальнейшую судьбу бывшего правоохранителя определят в следственном и судебном порядках.
"Что касается позиции нашего министерства, то она, как и прежде, остается неизменной: выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на должности, которые они занимают, невзирая на неминуемые имиджевые потери для самого ведомства", – добавил глава МВД.
По информации источника в правоохранительных органах, в отношении Михаила Киселева возбудили два уголовных дела. Одно из них, предположительно, связано с превышением должностных полномочий.
В конце июля в Бурятии был задержан заместитель начальника следственного управления МВД по республике Андрей Бардахано. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.
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