Задержан экс-начальник УМВД Камчатки Киселев

Фото: 41.мвд.рф

Правоохранительные органы задержали ранее отстраненного от должности начальника управления МВД России по Камчатскому краю Михаила Киселева, сообщает ТАСС.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подтвердил задержание и уточнил, что дальнейшую судьбу бывшего правоохранителя определят в следственном и судебном порядках.

"Что касается позиции нашего министерства, то она, как и прежде, остается неизменной: выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на должности, которые они занимают, невзирая на неминуемые имиджевые потери для самого ведомства", – добавил глава МВД.

По информации источника в правоохранительных органах, в отношении Михаила Киселева возбудили два уголовных дела. Одно из них, предположительно, связано с превышением должностных полномочий.

В конце июля в Бурятии был задержан заместитель начальника следственного управления МВД по республике Андрей Бардахано. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.