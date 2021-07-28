Замглавы следственного управления МВД Бурятии задержан по подозрению во взяточничестве

12:16
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Задержан заместитель начальника следственного управления МВД по Республике Бурятия Андрей Бардахано, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Бардаханов задержан при получении взятки в особо крупном размере", – говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным, речь идет о 15 миллионах рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД, по факту случившегося руководство ведомства назначило служебную проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
"Если вина сотрудника будет установлена, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законодательством", – отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова по обвинению во взяточничестве, министерство содействует проведению следственных действий.
Суд арестовал губернатора Пензенской области по делу о взяточничестве
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