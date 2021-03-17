Следователя ГСУ ГУ МВД по Москве задержали за взяточничество

15:52
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следователя Главного следственного управления столичного главка полиции и адвоката задержали за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу на официальном сайте.
Как заявил ТАСС источник в правоохранительных органах, следователь полиции и адвокат адвокатской палаты столицы Татьяна Преминина вымогали взятку. Речь идет о 5 миллионах рублей за прекращение уголовного преследования руководства организации "Своя аптека".
"Предварительно установлено, что в подразделение собственной безопасности обратился гражданин с заявлением о вымогательстве денежных средств следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве за прекращение уголовного преследования руководства организации, осуществляющей фармацевтическую деятельность", – уточнили представители ведомства. Подозреваемые были задержаны.
Материалы дела направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. В связи с задержанием сотрудника правоохранительных органов идет служебная проверка.
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