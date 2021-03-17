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Москва 24

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Происшествия

15:52

Следователя ГСУ ГУ МВД по Москве задержали за взяточничество

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следователя Главного следственного управления столичного главка полиции и адвоката задержали за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу на официальном сайте.

Как заявил ТАСС источник в правоохранительных органах, следователь полиции и адвокат адвокатской палаты столицы Татьяна Преминина вымогали взятку. Речь идет о 5 миллионах рублей за прекращение уголовного преследования руководства организации "Своя аптека".

"Предварительно установлено, что в подразделение собственной безопасности обратился гражданин с заявлением о вымогательстве денежных средств следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве за прекращение уголовного преследования руководства организации, осуществляющей фармацевтическую деятельность", – уточнили представители ведомства. Подозреваемые были задержаны.

Материалы дела направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. В связи с задержанием сотрудника правоохранительных органов идет служебная проверка.

Ранее главе Российской федерации прыжков в воду предъявили обвинение в мошенничестве. Информацию подтвердили представители Басманного суда.

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