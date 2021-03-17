Главе Российской федерации прыжков в воду предъявили обвинение в мошенничестве

РИА Новости/Александр Вильф

Члену исполнительного комитета Олимпийского комитета РФ, президенту Российской федерации прыжков в воду Алексею Власенко предъявили обвинение. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Информацию подтвердили представители Басманного суда.

"В материалах ходатайства сказано, что Власенко – обвиняемый", – говорится в сообщении столичного суда.

Власенко по данной статье грозит до 10 лет колонии. Известно, что СК РФ потребовал заключить его под стражу. Следователи просили отправить фигуранта под арест до 16 мая.

Ранее экс-следователей центрального аппарата СК РФ осудили за взятку. Андрея Тринева и Сергея Дубинского Басманный суд столицы признал виновными по части 6 статьи 290 УК РФ.