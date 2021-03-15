Экс-следователей центрального аппарата СК РФ осудили за взятку

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Восемь и шесть лет колонии получили бывшие следователи центрального аппарата Следственного комитета России, получившие взятку в особо крупном размере. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Андрея Тринева и Сергея Дубинского Басманный суд столицы признал виновными по части 6 статьи 290 УК РФ. Отбывать наказание им предстоит в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось о задержании начальника отдела полиции Красноярска. Его подозревают в получении взятки в размере 500 тысяч рублей.

