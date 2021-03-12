Зампреда правительства Ставрополья задержали при попытке скрыться

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Следственный комитет (СК) задержал заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере.

Как говорится на сайте СК, Золотарев находился в аэропорту Ставрополя и собирался скрыться. В ближайшее время СК направит в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, с 2017 по 2019 год Золотарев и замещавший должность первого замминистра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий получили взятки в размере более 63 миллионов рублей.

Деньги передавал представитель акционерного общества. Они предназначались в качестве покровительства при реализации государственных контрактов по строительству трех медицинских учреждений в городе Ставрополе.

Ранее суд приговорил к 12 и 9 годам колонии экс-следователей ФСБ за вымогательство биткойнов на миллион долларов. Алексея Колбова и Сергея Белоусова также лишили званий "майор юстиции запаса" и "капитан юстиции запаса".