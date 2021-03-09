В Генпрокуратуре назвали профессии-лидеры по мелким взяткам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин рассказал РИА Новости, кто чаще других берет мелкие взятки в России.
По его словам, практика свидетельствует, что преимущественно такие преступления совершают полицейские. Балдин указал, что деньги им дают граждане, чтобы избежать ответственности за правонарушения.
Также взятки за положительные оценки при сдаче экзаменов берут педагоги, а сотрудники ФСИН берут деньги за пронос в тюрьмы запрещенных предметов и создание привилегированных условий для заключенных.
В 2020 году Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов России. Лидерами стали Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее предложил создать в РФ должность уполномоченного по борьбе с коррупцией.
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