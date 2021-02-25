Экс-следователя в Подольске будут судить за кражи автомобилей

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Прокуратура Подмосковья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего следователя и троих ее соучастников.

Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, краже и покушении на кражу, говорится на сайте надзорного ведомства.

По версии следствия, женщина, работая в подольском следственном управлении МВД, разработала преступную схему по краже авто.

Ранее в Москве осудили бывших сотрудниц посольства России в Израиле по делу о хищении 50 миллионов рублей.