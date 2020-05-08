Экс-полковник ФСБ получил около 90 млн рублей за "крышевание" банка – СМИ

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Следователи установили, что экс-полковник ФСБ Дмитрий Фролов получил от руководства банка "Кредитмпэкс" более 87 миллионов рублей в обмен на "крышевание", пишет газета "Коммерсант".
По данным следствия, бывший заместитель начальника управления "К" службы экономической безопасности каждый месяц на протяжении шести лет получал по 100-150 тысяч евро во время обедов в разных кафе.
В 2007 году Центробанк выявил в банке "Кредитмпэкс" сомнительные операции с контрагентами. Представители банка вышли на Фролова, который как раз взаимодействовал с руководством ЦБ и осуществлял банковский надзор.
Как рассказал изданию экс-сотрудник ФСБ Кирилл Черкалин, сам арестованный за махинации и взяточничество, банк попросил оказать покровительство в обмен на 0,1 процента в валюте от операции с "ненадлежащими контрагентами".
Появилось видео обыска по делу полковника ФБС Черкалина
Черкалин – экс-начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ. Всего он вместе с подчиненными Фроловым и Андрей Васильевым подозревается в хищении 490 миллионов рублей.
Генпрокуратура ранее направила в суд иск об изъятии в доход государства имущества Черкалина. Речь идет о пяти квартирах, двух загородных домах, шести земельных участках, 14 нежилых помещениях, двух автомобилях, 800 миллионах рублей, 72 миллионах долларов и восьми миллионах евро.
Фролова уволили со службы в связи с утратой доверия в 2013 году. У полковника в Италии обнаружили незадекларированную недвижимость. ЦБ отозвал лицензию у "Кредитимпэкса" в 2014 года, установив сомнительные операции на 13,5 миллиарда рублей.
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