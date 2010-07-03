Полковника ФСБ Черкалина заподозрили в хищении 490 миллионов рублей

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Полковник ФСБ Кирилл Черкалин является подозреваемым по делу о хищении 490 миллионов рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными (экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым). Это следует из материалов дела, передает ТАСС.

"Оглашается поручение председателя СК, согласно которому расследование данного уголовного дела производится в отношении Васильева, Черкалина, Фролова", – зачитала материалы дела судья.

Представитель СК заявил, что также бывший член общественного совета ФСБ Владимир Столяренко подозревается по делу Черкалина и скрывается от следствия наряду с другим подозреваемым Александром Бондаренко (член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк").



Появилось видео обыска по делу полковника ФБС Черкалина

16 мая Черкалину предъявили обвинение в получении взятки в 850 тысяч долларов. Его взяли под стражу в конце апреля. В СИЗО он пробудет до 23 июня.