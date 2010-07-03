Полковнику ФСБ Черкалину предъявили обвинение в получении взятки

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Начальнику отдела в управлении "К" службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину в Московском окружном военном суде предъявили обвинение в получении взятки на сумму 850 тысяч долларов.

"Черкалин получил взятку в размере 850 тысяч долларов США", – приводит слова судьи Олега Москвитина ТАСС.

По его словам, взятку Черкалин получил от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в период с 2012 по 2015 год.

Ранее сообщалось о задержании начальника одного из отделов ФСБ Кирилла Черкалина, бывших сотрудников его подразделения Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.

Как считают следователи, Фролов и Васильев за взятку должны были прекратить уголовное дело, но, получив деньги, отказались от своих обязательств. Черкалин, по данным СМИ, получал взятки в ходе расследования дел о махинациях в коммерческих банках.