Главу отдела ФСБ Черкалина задержали за взятки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Начальника одного из отделов Федеральной службы безопасности полковника Кирилла Черкалина и двоих его бывших подчиненных заподозрили в получении крупных взяток. Всех фигурантов дела задержали, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Следователи полагают, что, помимо Черкалина, взятки получали экс-сотрудники его подразделения Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Ранее их уволили по компрометирующим обстоятельствам.

Как уточняют СМИ, Черкалин работал в управлении по борьбе с экономическими преступлениями, где занимался банковским сектором.