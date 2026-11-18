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Советский и российский эстрадный певец Валерий Меладзе снизил стоимость выступления на частных мероприятиях с 130 до 75 тысяч евро – почти на 42%. Об этом сообщает Mash в мессенджере MAX.

К заказам в России артист пока не спешит возвращаться. Его команда прорабатывает площадки в нейтральных странах, прежде всего в Казахстане, где певец готов выступать вместе с украинскими исполнительницами Верой Брежневой и Светланой Лободой.

Заказчикам предлагают и расширенный формат: Меладзе может не только петь, но и вести мероприятие на украинском языке. Такой вариант его команда продвигает для русско-украинской аудитории.

С конца лета артист живет в Москве на Новой Риге. На выступления он собирается вылетать из столицы, а в райдере сохранил пункт о VIP-входе. В августе Меладзе уже отработал корпоратив в Казахстане: прилетел из Москвы, выступил и вернулся обратно. Сейчас его команда обсуждает новые заказы на конец декабря.

Ранее Меладзе прервал выступление в Алма-Ате после того, как две фанатки устроили драку в первом ряду. Во время исполнения песни "Время вышло" две девушки начали толкать других зрительниц и пытались пробраться поближе к сцене. Певец заметил это сам и остановил концерт, чтобы успокоить женщин.

По словам других зрителей, две женщины хамили окружающим и пытались спровоцировать драку со всеми, кто делал им замечания. Часть присутствовавших предположила, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

