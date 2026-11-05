Меладзе остановил концерт в Алма-Ате из-за потасовки фанаток в первом ряду

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Певец Валерий Меладзе прервал выступление в Алма-Ате после того, как две фанатки устроили драку в первом ряду. Об этом сообщает канал SHOT в MAX.

Инцидент произошел во время исполнения песни "Время вышло". Две активные поклонницы в кепках и белых футболках начали толкать других зрительниц и пытались пробраться поближе к сцене. Певец заметил это сам и остановил концерт, чтобы успокоить женщин. Он также пообещал уйти со сцены, если потасовка не прекратится.

По словам других зрителей, две женщины хамили окружающим и пытались спровоцировать драку со всеми, кто делал им замечания. Часть присутствовавших предположила, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

В Алма-Ате артист выступал два дня. Похожий случай произошел ранее на концерте Меладзе в Стамбуле. Там певец тоже был вынужден прервать выступление, чтобы выгнать со сцены двух поклонниц.

Ранее рэпер madk1d (настоящее имя – Марк Серков) прервал выступление в Алма-Ате, успев исполнить только четыре трека. Ответственность за произошедшее артист возложил на организаторов. По его словам, проблемы начались еще на этапе подготовки площадки.