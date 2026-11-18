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Рост вспышечной активности на Солнце продолжается сразу в нескольких областях, это может говорить о системном росте. Об этом сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

За сутки 17 ноября ученые зарегистрировали 16 вспышек, в том числе одну сильную класса M. Их зафиксировали в шести группах пятен с номерами 4572, 4576, 4577, 4578, 4579 и 4581.

Окончательный вывод делать рано: основная часть вспышек относится к слабым и средним, пояснили ученые. Вспышки новой серии пока не влияют на Землю. Если рост продолжится, возможен скорый выход на сильные события.

По данным лаборатории, Земля могла попасть под поток возмущенного солнечного ветра, идущий из корональной дыры. Поток, вероятно, лишь краем задел планету: геомагнитная активность выросла, но индексы не дошли ни до желтого, ни до красного уровня.

"Магнитное поле также умеренно возросло. До желтого уровня возмущений, скорее всего, магнитное поле Земли сегодня раскачать удастся, но в возможность бури уже верится слабо", – добавили исследователи.

Ранее ученые сообщили, что Солнце вступило в период затишья, который может продлиться месяц и более. При этом на звезде наблюдается заметное число пятен, которые в целом являются признаками активного состояния. Ситуация на обратной стороне Солнца остается неизвестной из-за отсутствия средств наблюдения за этой областью.