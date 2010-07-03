Полковник ФСБ Черкалин готов вернуть государству более шести миллиардов рублей

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Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, которого обвиняют во взяточничестве, частично признал исковые требования в Головинском суде столицы. Об этом сообщает РИА Новости.



"Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства следующего имущества: денег в сумме 200 500 долларов, 900 000 рублей, 50 490 000 долларов, 1 978 000 евро, 16 145 000 рублей, 22 056 000 долларов", – заявил адвокат Владимир Михайлов.

Также он отметил, что Черкалин согласен на изъятие 810 миллионов рублей, 72,7 миллиона долларов, 8,5 миллиона евро.

Исковое заявление об изъятии в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина в Головинский суд столицы направила Генпрокуратура. В заявлении речь шла о пяти квартирах, двух загородных домах, шести земельных участках общей площадью 7,1 тысячи квадратных метров, 14 нежилых помещениях, 2 автомобилях, 800 миллионах рублей, 72 миллионах долларов и 8 миллионах евро.

Черкалин – арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России. Его обвиняют в получении взятки в 850 тысяч долларов от главы одной из коммерческих фирм за общее покровительство в период с 2013 по 2015 год.

По второму делу еще проходят двое бывших подчиненных Черкалина – Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Ранее они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам. Сейчас своей вины не признают.