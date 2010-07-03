ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина

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Генпрокуратура направила в Головинский суд исковое заявление об изъятии в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве, сообщает ТАСС.

В заявлении речь идет о пяти квартирах, двух загородных домах, шесть земельных участках общей площадью 7,1 тысячи квадратных метров, 14 нежилых помещениях, 2 автомобилях, 800 миллионах рублей, 72 миллионах долларов и 8 миллионах евро.

Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества составляет более 6,3 миллиарда рублей.

Черкалин – арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России. Его обвиняют в получении взятки в 850 тысяч долларов от главы одной из коммерческих фирм за общее покровительство в период с 2013 по 2015 годы.

По второму делу еще проходят двое бывших подчиненных Черкалина – Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Ранее они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам. Сейчас своей вины не признают.