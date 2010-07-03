Суд оставил под стражей бывших сотрудников ФСБ по делу о мошенничестве

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Мосгорсуд оставил в силе решения суда первой инстанции, отправившего под арест бывших сотрудников центрального аппарата ФСБ Андрея Васильева и Дмитрия Фролова. Их обвиняют по делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей.

"Суд отклонил апелляционные жалобы защиты Фролова и Васильева и признал постановления Басманного районного суда Москвы законными", – сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Басманный суд 26 апреля удовлетворил ходатайства следствия, которое просило избрать Фролову и Васильеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее сообщалось, что полковник ФСБ Кирилл Черкалин является подозреваемым по делу о хищении 490 миллионов рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными (экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым). 16 мая Черкалину предъявили обвинение в получении взятки в 850 тысяч долларов.