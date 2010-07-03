Фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина заочно арестовали

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Московский гарнизонный военный суд заочно арестовал бывших членов правления "Еврофинанс Моснарбанка" Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, которые связаны с уголовным делом полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Они объявлены в международный розыск.

Столяренко вменяется мошенничество в особо крупном размере, а Бондаренко – соучастие в мошенничестве, сообщает РИА Новости.

Черкалин – арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России. Его обвиняют в получении взятки в 850 тысяч долларов от главы одной из коммерческих фирм за общее покровительство в период с 2013 по 2015 годы.

По второму делу проходят еще двое бывших подчиненных Черкалина – Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Ранее они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам. Сейчас своей вины не признают. По данным следствия, в 2011 году они убедили предпринимателя передать им долю в уставном капитале компании стоимостью 490 миллионов рублей.

