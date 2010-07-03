Задержаны два сотрудника ФСБ по делу о хищении средств у предпринимателя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

ФСБ задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.

Подробности материалов проверки и должностей задержанных не приводятся. Материалы передали для рассмотрения в органы военного следствия.

В апреле были задержаны два бывших сотрудника спецслужбы – Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также действующий сотрудник полковник Кирилл Черкалин.

По данным следствия, в 2011 году они убедили предпринимателя передать им долю в уставном капитале компании стоимостью 490 миллионов рублей.

Черкалину также инкриминируется получение взятки в 850 тысяч долларов от главы одной из коммерческих фирм за покровительство в 2013-2015 годах.