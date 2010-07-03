Опубликовано видео с изъятыми у полковника ФСБ деньгами

Появилось видео обыска по делу полковника ФБС Черкалина

В Сети появилось видео с деньгами, которые изъяли у начальника банковского отдела управления "К" ФСБ Кирилла Черкалина, а также его бывших коллег – Андрея Васильева и Дмитрия Фролова, сообщает телеканал Москва 24.

На кадрах видны набитые наличными сумки, пакеты и чемоданы. На запись попали десятки пачек стодолларовых купюр.

Ранее стало известно об изъятии наличных и драгоценностей в размере более чем в 12 миллиардов рублей у Черкалина, Фролова и Васильева. Деньги они могли получить с помощью служебной и инсайдерской информации. Следователи не исключают, что все трое, получали вознаграждение, предупреждая банкиров о планирующихся проверках и отзывах лицензий.

16 мая Черкалину предъявили обвинение в получении взятки в 850 тысяч долларов. Его взяли под стражу в конце апреля, в СИЗО он пробудет до 23 июня.