Суд арестовал до конца июня экс-сотрудника ФСБ Фролова

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Басманный суд столицы арестовал до конца июня экс-сотрудника управления "К" СЭБ ФСБ России Дмитрия Фролова. Он обвиняется в мошенничестве на 490 миллионов рублей.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Фролова меру пресечения в виде ареста до 25 июня", – цитирует ТАСС решение судьи Юлии Сафиной.

По данным следствия, в 2011 году Фролов, состоя в организованной преступной группе, обманом получил долю в уставном капитале на сумму 490 миллионов рублей. При этом сам экс-сотрудник ФСБ опровергает эти обвинения и отказывается признавать факт хищения.

Ранее сообщалось о задержании начальника одного из отделов ФСБ Кирилла Черкалина, бывших сотрудников его подразделения Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Их подозревают в получении взяток.

Как считают следователи, Фролов и Васильев за взятку должны были прекратить уголовное дело, но, получив деньги, отказались от своих обязательств. Черкалин, по данным СМИ, получал взятки в ходе расследования дел о махинациях в коммерческих банках.