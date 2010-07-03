Экс-сотрудника ФСБ Фролова обвиняют в мошенничестве на 490 млн рублей

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Экс-сотрудник ФСБ России Дмитрий Фролов обвиняется в мошенничестве на сумму 490 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В 2011 году Фролов, действуя в составе организованной преступной группы, являясь сотрудником ФСБ, ввел в заблуждение господина Гляделкина и убедил передать долю в уставном капитале на сумму 490 миллионов рублей", – заявил следователь, зачитывая материалы уголовного дела в зале Басманного районного суда.

При этом, по словам следователя, задержанный не соглашается с обвинениями и отказывается признавать свою вину.

Ранее были задержаны начальник одного из отделов Федеральной службы безопасности Кирилл Черкалин и экс-сотрудники его подразделения Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Их заподозрили в получении крупных взяток.

По версии следствия, Фролов и Васильев должны были прекратить уголовное дело за денежное вознаграждение, однако после получения денег свои обязательства выполнять отказались.

В свою очередь, Черкалин, по данным СМИ, получил сразу несколько взяток при оперативном сопровождении уголовных дел, связанных с махинациями в коммерческих банках.