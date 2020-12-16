Двоих экс-полицейских в Москве осудят за попытку хищения 7 млн рублей

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Двое бывших высокопоставленных сотрудников полиции Москвы пойдут под суд за попытку хищения семи миллионов рублей у адвоката. Об этом Агентству "Москва" сообщила представитель Главного следственного управления Следственного комитета (СК) по городу Юлия Иванова.
Речь идет о бывшем замначальника МВД по району Дорогомилово Дмитрии Смирнове и экс-начальнике отдела уголовного розыска Сергее Устинове. Иванова добавила, что собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинения.
По данным следствия, правоохранители обещали адвокату, в отношении которого проводилась проверка, повлиять на результаты расследования. Они были задержаны с поличным при передаче при получении половины суммы сотрудниками ФСБ по Москве и Московской области.
Басманный районный суд Москвы ранее арестовал следователя Главного следственного управления СК Грея Эфендиева. По версии следствия, он участвовал в посредничестве в передаче взятки в размере 5 миллионов рублей.
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