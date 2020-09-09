СК просит арестовать замминистра энергетики РФ Тихонова

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Следствие ходатайствует об аресте замминистра энергетики РФ Анатолия Тихонова. Его обвиняют в мошенничестве на 603 миллиона рублей, заявили Агентству "Москва" в Басманном районном суде.

По данным пресс-секретаря суда Ирины Морозовой, поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анатолия Тихонова, Виктора Серебрякова, Романа Рыжкова, а также Владимира Макарова. Им предъявляются обвинения в совершении преступления по статье "Мошенничество" УК РФ.

При этом следователи попросили заключить фигурантов дела под стражу на два месяца. Ранее говорилось, что следователи задержали заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова. Вину он не признает.

