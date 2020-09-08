Следователи задержали замминистра энергетики Анатолия Тихонова – СМИ

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Следователи задержали заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова. Его подозревают в мошенничестве, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"С Тихоновым с утра проводятся следственные действия. Он задержан по подозрению в хищениях путем мошенничества в крупном размере", – сообщил источник. Ожидается, что меру пресечения в отношении Тихонова определит суд.

На официальном сайте ведомства говорится, что он был назначен на должность замминистра энергетики Российской Федерации 25 июля 2019 года.

Ранее следователи задержали депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина. По версии комитета, Коваль в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника взятку в виде денег и автомобиля.

