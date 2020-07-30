Депутат Заксобрания задержан в Петербурге по делу о взятке на 15 млн рублей

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Следователи задержали депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина по делу о получении взятки в размере более 15 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии комитета, Коваль в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника взятку в виде денег и автомобиля на указанную сумму. За это он обещал поспособствовать в выделении средств госучреждениям города, с которыми впоследствии представляемые предпринимателем фирмы заключали госконтракты.

Размер взятки составлял 20% от суммы выделенных бюджетным учреждениям средств. При получении очередной части вознаграждения 30 июля с поличным задержан помощник депутата, а затем и сам депутат.

За получение взятки в особо крупном размере приговор вынесли бывшему начальнику санатория ФТС России. По данным СК, в октябре 2019 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации, выступавшей субподрядчиком по госконтракту, 3 миллиона 680 тысяч рублей. Фигурант дела взял деньги за подписание акта выполненных работ, перечисление средств и непринятие мер претензионного характера в случае их выявления.

Ему назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, обвиняемый теперь не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение пяти лет.

Суд в столице также вынес приговор бывшему начальнику Столбовского отдела полиции ОМВД России по городскому округу Чехов и его 50-летнему соучастнику. По данным СК, в 2014–2016 годах начальник Столбовского отдела полиции вместе со своим знакомым потребовал от двоих граждан 12 миллионов рублей, заверив, что за эти деньги смогут оказать влияние на решение правоохранителей касательно уголовных дел.

Фигуранты получили от потерпевших первую сумму в шесть миллионов рублей. Позднее они назначили еще одну встречу для передачи второй части денег, во время которой преступники были задержаны.

Экс-начальнику отдела полиции назначили три года и три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишения специального звания подполковника полиции, его соучастнику – три года в колонии общего режима.