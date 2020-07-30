В Москве осужден на 6 лет экс-глава санатория ФТС

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Суд в столице вынес приговор бывшему начальнику санатория ФТС России за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

Приговором суда экс-начальнику санатория ФТС России назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на пять лет.

По данным СК, в октябре 2019 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации, выступавшей субподрядчиком по государственному контракту, взятку в размере 3 миллионов 680 тысяч рублей.

Данную сумму фигурант дела взял за подписание акта выполненных работ, перечисление денежных средств и непринятие входящих в его полномочия мер претензионного характера в случае их выявления. Обвиняемого поймали с поличным при передаче первой части денежных средств.

Накануне суд в столице вынес обвинительный приговор бывшему начальнику Столбовского отдела полиции ОМВД России по городскому округу Чехов и его 50-летнему соучастнику.

По данным СК, в 2014–2016 годах начальник Столбовского отдела полиции вместе со своим знакомым потребовал от двух граждан 12 миллионов рублей, заверив, что за эти деньги смогут оказать влияние на решение правоохранительных органов, которые могут инициировать в отношении этих граждан уголовные дела.

В зависимости от роли каждого фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений по статьям "Покушение на мошенничество в особо крупном размере", "Мошенничество в особо крупном размере" и "Незаконное хранение боеприпасов".

