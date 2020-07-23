Суд арестовал начальника Центра госимущества ФСИН по делу о превышении полномочий

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Савеловский районный суд столицы арестовал на два месяца начальника Центра госимущества и жилищно-бытового обеспечения ФСИН полковника внутренней службы Сергея Вержевикина, сообщает Агентство "Москва". Под стражей он будет находиться до 21 сентября.
Уголовное дело против Вержевикина возбудили 21 июля. В этот же день его задержали и предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Вержевикин свою вину не признает.
По данным следствия, он подписал контракт на поставку оборудования. Обвиняемый говорит, что оборудование по госконтракту поставлено и ущерба государству нет.
Его адвокат, ссылаясь на свидетельские показания, также отмечает, что оборудование было поставлено. Защита просила суд избрать Вержевикину меру пресечения в виде домашнего ареста, однако ходатайство было отклонено.
По его делу также проходит экс-руководитель компании "Стройжилпром" Олег Мохнорылов. Его обвиняют в мошенничестве.
Ранее Тверской суд арестовал заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич до 16 августа по делу о хищении. По данным следствия, во время совершения преступления Лукашевич была гендиректором Центра развития науки, а ее предполагаемый соучастник Михаил Попов занимал должность в министерстве образования и науки.
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