Пятерых человек осудят в столице за кражи с банковских счетов более 4,5 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пятеро участников организованной группы, которые обвиняются в кражах с банковских счетов более 4,5 миллиона рублей, предстанут перед судом. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители прокуратуры города.

По информации ведомства, пятеро ранее несудимых жителей Московской и Тульской областей обвиняются в совершении 88 преступлений. Установлено, что они причастны к хищениям чужого имущества с банковских счетов.

Подозреваемые осуществляли SMS-рассылку с заведомо ложной информацией о списании денег с карт и указывали номер для обратной связи, который был подключен к IP-телефонии. Потом они принимали звонки от потерпевших. Злоумышленники, как уточняется, представлялись работниками банков. В итоге в их распоряжении оказывались данные о банковских картах.

В скором времени обвиняемые похищали деньги со счетов, привязывая карты к смартфонам с использованием сервиса Apple Pay. После чего совершались покупки в разных магазинах дорогостоящей электроники. Кроме того, фигуранты расследования оплачивали покупки на сайтах магазинов.

Известно, что все злоумышленники содержатся под стражей.

Ранее злоумышленник под видом сотрудника банка украл у пенсионерки 1 миллион рублей. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело о краже.

Помимо того, в Роскачестве дали рекомендации по защите смартфона от мошенников. Специалисты предупреждают, что не стоит переходить по подозрительным ссылкам, необходимо осторожно относиться к бесплатному контенту.

