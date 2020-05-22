Роскачество дало рекомендации по защите смартфона от мошенников

16:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Эксперты призывают не пренебрегать цифровой безопасностью, чтобы данные со смартфонов не попали в руки мошенников.
Центр цифровой экспертизы Роскачества рекомендует не концентрировать всю свою жизнь в одном устройстве во избежание рисков. Специалисты предупреждают, что не стоит переходить по подозрительным ссылкам, необходимо осторожно относиться к бесплатному контенту и избегать общественных сетей Wi-Fi, особенно не защищенных паролем.
Особое внимание в Роскачестве обращают на мобильные банки. При доступе к ним тоже лучше не пользоваться общественным Wi-Fi, а также не вводить номер карты нигде, кроме как на официальных и известных интернет-площадках для покупок. Эксперты также подчеркивают, что банк никогда не запросит у вас CVC-код и код из СМС.
Роскачество не советует покупать смартфоны от малоизвестных компаний и у сомнительных продавцов с рук. В ведомстве отметили, что гаджеты могут быть заражены вредоносным программным ПО, а значит, уязвимы для кибератак.
Еще одна рекомендация – установка на смартфон антивируса и регулярное его обновление. При загрузке приложений важно прочитать, какие права оно запрашивает, чтобы не стать жертвой кибератаки.
Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев объяснял, что взломщики могут использовать вредоносное программное обеспечение напрямую на устройстве – через систему геолокации, камеру или файловую систему.
Помимо этого, преступники могут атаковать оборудование провайдера или сотового оператора или задействовать технологические особенности на уровне производителя смартфона.
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