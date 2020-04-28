Эксперт назвал варианты утечки личных данных через смартфон

11:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев заявил, что ситуации с утечкой личных данных на смартфоне нередки и произойти они могут по разным технологическим причинам. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По словам специалиста, есть несколько уровней доступа злоумышленников к смартфону. Так, взломщики могут использовать вредоносное программное обеспечение напрямую на устройстве – через систему геолокации, камеру или файловую систему.
Кроме того, злоумышленники могут атаковать оборудование провайдера или сотового оператора или задействовать технологические особенности на уровне производителя смартфона.
"Вряд ли концерн по производству электроники интересует частная жизнь отдельного пользователя, однако возможность полного дистанционного контроля своей техники у них имеется, по крайней мере, пока устройство подключено к интернету по каналу с достаточно высокой пропускной способностью", – заявил Тимофеев.
Ранее стало известно, что в России могут ввести обязательную регистрацию мобильного телефона по заводскому номеру (IMEI). Соответствующее предложение разрабатывает группа членов Совета Федерации.
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