В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

08:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России с июля 2021 года могут ввести обязательную регистрацию мобильного телефона по заводскому номеру (IMEI), сообщает газета "Коммерсант".
По данным издания, проект закона, доработанный группой членов Совета Федерации, предусматривает бесплатную регистрацию устройств, которые будут использоваться на момент вступления документа в силу. Для новых же мобильных телефонов регистрация будет платной.
Регистрировать смартфоны по заводскому номеру обяжут их импортеров. Это требование также распространится на россиян, которые ввезут новое устройство из-за границы. Размер и порядок платы за регистрацию установит кабмин. В первой же версии законопроекта устанавливалось ограничение за услугу – не более 100 рублей.
Гаджеты, закупленные для государственных и муниципальных нужд, не попадут под действие документа.
Мобильный оператор сможет блокировать незарегистрированное оборудование, а также имеющее заводской номер, совпадающий с другим устройством. Кроме того, с 1 января 2024 года операторы получат возможность блокировать потерянные или украденные устройства.
Разработчики считают, что законопроект позволит бороться с кражами, а также ограничить непрямые поставки смартфонов.
С инициативой регистрации мобильных телефонов и других гаджетов ранее выступил Совет Федерации. Сенаторы предлагали платно регистрировать устройства с выходом в интернет с 1 февраля 2020 года.
Правительство России поддержало инициативу Совфеда, однако уточнило, что за регистрацию гаджетов не должна взиматься плата.
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