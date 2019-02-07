Москвичи получат скидку на IT-поддержку

"Активным гражданам" предоставят скидки на услуги сервиса "Чудо техники". Их можно будет получить в обмен на баллы, полученные за участие в проекте. Об этом рассказал генеральный директор АО "Электронная Москва" Игорь Сафронов.
"Для жителей города это отличная возможность воспользоваться качественным сервисом, ведь "Чудо техники" обеспечивает москвичам квалифицированную компьютерную помощь и исключает случаи мошенничества со стороны нелегальных служб, а клиентам гарантирует конфиденциальность информации и быстрое решение проблем онлайн", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что пять видов услуг по удаленной IT-поддержке, которые можно получить со скидкой от десяти до 100 процентов, можно найти в магазине поощрений "Активного гражданина".
Проект "Чудо техники" начал работать в столице с 2016 года. Агрегатор объединяет более десятка легальных московских сервисных центров. Он распределяет заказы между проверенными мастерскими, которые гарантируют качественный ремонт и диагностику устройств. Москвичи могут заказать ремонт компьютера, ноутбука, моноблока, планшета или смартфона по единым тарифам.
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