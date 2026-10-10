Пассажирка мотоцикла скончалась в результате ДТП на западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пассажирка мотоцикла скончалась в результате аварии на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на Сколковском шоссе в районе дома № 30. По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением и опрокинулся.

В результате аварии женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

На месте ДТП работают не только правоохранители, но и следственно-оперативная группа.

Ранее ДТП с участием двух автомобилей произошло на внутренней стороне МКАД в районе съезда № 10. Из-за аварии движение в районе происшествия было затруднено.

