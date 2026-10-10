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10 октября, 14:11

Происшествия

ДТП с участием двух автомобилей произошло на МКАД в районе съезда № 10

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием двух автомобилей произошло на внутренней стороне МКАД в районе съезда № 10. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – отметили в ведомстве.

Из-за аварии движение в районе происшествия затруднено.

Ранее 4 человека пострадали в результате столкновения грузовика и машины скорой помощи в Находке в Приморском крае. ДТП произошло на 142-м километре автодороги Артем – Находка.

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi Canter при выезде с прилегающей территории и повороте налево не предоставил преимущества в движении на перекрестке, после чего столкнулся с автомобилем УАЗ под управлением 36-летнего водителя. Всех пострадавших доставили в медучреждение.

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